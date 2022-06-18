В Улан-Удэ два дня будут находиться мощи Сергия Радонежского

К святым мощам сможет приложиться любой желающий



В Улан-Удэ привезут святыню из Троице-Сергиевой лавры – мощи преподобного Сергия Радонежского.



Ковчег с мощами прибудет в Одигитриевский собор утром 29 июня. Там он будет доступен для поклонения верующих в течение двух дней.



- По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Улан-Удэ посетит ковчег с частью святых мощей Преподобного Сергия Радонежского из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры города Сергиев Посад. Ковчег будут сопровождать монахи этой святой обители. Ковчег прибудет 29 июня после 7 утра и пробудет до 30 июня до 19 часов вечера. В течение этих двух дней каждый желающий сможет приложиться к этим святым мощам и помолиться преподобному Сергию, - сообщил секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон.



Два дня, что святыня будет находится в Улан-Удэ, будут совершаться богослужения и молебны с акафистом.



- С горячей молитвой к преподобному Сергию перед его святыми мощами в дни тяжёлых испытаний и всенародных скорбей притекали и властители России, и верующий православный народ. Честные мощи игумена земли Русской – источник утешения и благодатной помощи всем нуждающимся, - подчёркивают в епархии.



Сергий Радонежский - один из самых известных святых в Русской православной церкви. Являлся основателем ряда монастырей, в том числе крупнейшего Свято-Троицкого монастыря под Москвой. Сейчас он называется Троице-Сергиева Лавра. Считается величайшим русским подвижником. С древних времён почитается православными, в том числе старообрядцами.



Поклониться святому Сергию Радонежскому можно в Одигитриевском соборе с 29 июня (среда) с 7:00 по 30 июня (четверг) до 19:00.



