В Улан-Удэ лама провёл молебен в колонии

Также лама побеседовал с осуждёнными о грехе суицида
Улан-удэнскую исправительную колонию строгого режима №8 посетил представитель Буддийской традиционной Сангхи России Доржо-лама.
В дугане колонии священнослужитель провёл для осуждённых хурал (молебен).
- В завершение хурала Доржо-лама посетил отряды и провёл с осуждёнными беседы по профилактике суицида и членовредительства, разъяснил о недопущении распространения запрещённого в России экстремистского движения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее лама проводил молебен для осуждённых в начале феврал
я.
Также лама побеседовал с осуждёнными о грехе суицида
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