В Забайкалье фронтовая медсестра отметила 104-й день рождения

Общество, Фото: сайт департамента по развитию районов Забайкалья

Наталья Азеева появилась на свет за год до Октябрьской революции



Жительница посёлка Новокручиниский Наталья Азеева отметила 104-й день рождения, сообщает пресс-служба департамента по развитию районов Забайкалья.



В годы Великой Отечественной войны Наталья Азеева трудилась в передвижном авиационном госпитале 12-й воздушной армии. В войну она спасала раненых в Пскове, Луге, Риге, затем и на войне с Японией. Фронтовая медсестра ухаживала за пострадавшими, а по вечерам брала лопату и рыла траншеи.



Война для Натальи Азеевой закончилась в октябре 1945 года. Она осталась жить в Забайкалье, на станции Ясная. Там же встретила свою судьбу - вместе с мужем Алексеем они прожили в браке 30 лет, воспитали семерых детей.



Наталья Азеева на войне была не только медиком, но и универсальным донором. Её первая отрицательная группа крови спасла не одну жизнь.



Ветеран Великой Отечественной войны награждена медалями за Победу над Германией и Японией, орденом Отечественной войны II степени. Имеет орден Материнства III степени.



Сейчас её семья насчитывает несколько десятков человек. Это 12 внуков, 25 правнуков и 4 праправнука.