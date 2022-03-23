Уроженка Бурятии отметила столетний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

В настоящее время Евдокия Якушева проживает в Иркутской области



В Иркутской области 14 марта столетний юбилей отметила жительница посёлка Новомальтинск Евдокия Ивановна Якушева.



Евдокия Ивановна родилась в 1922 года в селе Михайловка Хоринского района Бурятской АССР. По семейным обстоятельствам с детьми переехала в посёлок Новомальтинск. Более 40 лет работала в торговле, трудилась в поселковом магазине, сначала продавцом, затем в должности заведующей. Воспитала 5 детей. У Евдокии Ивановны 9 внуков, 4 правнука.



Юбиляр получила поздравления от многочисленных родственников из разных уголков России, некоторые приехали поздравить именинницу. Также Евдокию Ивановну поздравили представители администрации Усольского района, управления социальной защиты населения города и района, управления пенсионного фонда по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району, отдела ЗАГС, администрации Новомальтинского муниципального образования. Юбиляру вручили поздравления от президента РФ и губернатора области. Музыкальные поздравления Евдокии Ивановне подготовил Новомальтинский центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности, сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

