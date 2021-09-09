К праздничным мероприятиям присоединилась делегация из Калифорнии
По традиции 8 сентября в Иркутской области отмечается день рождения святителя Иннокентия (Вениаминова). В этом году к празднованию присоединилась делегация из США (штат Калифорния) во главе с инициатором выставочного проекта «Святитель Иннокентий и Форт Росс» Робин Джой Веллман, бывшим работником государственного исторического парка «Форт Росс» в штате Калифорния. По информации Иркутского краеведческого музея, святитель посещал крепость Росс дважды: в 1836 году и в 1838 году во время кругосветного плавания в Петербург.
Праздник начался с божественной литургии в Свято-Иннокентьевском храме, которую возглавил владыка Максимилиан в сопровождении духовенства.
В выставочном зале культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского района состоялось открытие выставки «Святитель Иннокентий и Форт Росс» (0+). Воплощение этого выставочного проекта стало результатом большой и долгой совместной работы историков, волонтёров, священнослужителей из Америки и сотрудников Иркутского областного краеведческого музея. Выставка дополнена рисунками детей из воскресных школ Русской Православной церкви в Калифорнии, учащихся Качугской и Иркутской художественных школ, а также учеников средней школы села Анга.
После открытия выставки гости приняли участие в ежегодной высадке саженцев кедров на мемориальной аллее культурно-просветительского центра. Празднование завершилось концертной программой, подготовленной фольклорными коллективами Качугского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
В Иркутской области отметили день рождения святителя Иннокентия
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