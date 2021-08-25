Жителей Бурятии пригласили узнать о фильмах, снятых во время войны

Программу устраивает Музей Победы



Жителей Бурятии московский Музей Победы пригласил на онлайн-программу в рамках акции «Ночь кино».



28 августа виртуальных гостей ждут кинопоказы, экскурсии и лекции.



- Во время войны актёры, режиссёры, сценаристы, операторы своим творчеством вдохновляли и настраивали на победу советских людей, помогали им преодолевать тяжёлые испытания, - отмечают в пресс-службе Музея Победы.



Во время онлайн-экскурсии интернет-пользователи узнают о вкладе в Победу деятелей киноискусства. Вместе с гидом посетители «побывают» в одном из разделов новой масштабной экспозиции «Подвиг Народа». В мультимедийных комплексах нового музейного пространства представлены сотни статей о культуре. В материалах тачскринов – информация о фильмах, снятых во время Великой Отечественной. Например, зрителей познакомят со сборниками короткометражек «Враг будет разбит, победа будет за нами!», которые всегда очень ждали на фронте. Запись самого первого сохранена в цифровом формате в экспозиции «Подвиг Народа». Он вышел 2 августа 1941 года. Сценарий для сборника писали Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, а снимала команда режиссёров во главе с Сергеем Герасимовым.



Гид также расскажет, как актёры ездили по стране в составе фронтовых бригад и своими спектаклями поддерживали боевой дух красноармейцев.



Посетители узнают, как развивался кинематограф во время войны, какие фильмы выходили на большой экран. Например, первой полнометражной лентой о военных событиях стала картина Ивана Пырьева «Секретарь райкома», снятая в 1942 году и получившая затем Сталинскую премию.



Три лекции в рамках цикла «История в деталях» будут посвящены работе фронтовых кинооператоров: они вели съемку во время боев и переносили все лишения наравне с солдатами. Только благодаря мастерству и профессиональным секретам операторам удавалось во время сражений перезаряжать пленку в камере. Онлайн-гости узнают также о самых известных работах кинохроникеров времен Великой Отечественной. Так, картина «Разгром немецких войск под Москвой» (1942), получила премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».



Пользователи Сети познакомятся также с судьбами известных кинооператоров СССР, таких как Мария Сухова и Владимир Сушинский. Им также расскажут, как документальные пленки послужили доказательствами обвинительных актов в Нюрнбергском процессе.



А в онлайн-кинотеатре «Поклонка» зрители увидят фильмы, снятые в годы Великой Отечественной войны: «Воздушный извозчик» (1943) - о любви военного летчика и оперной певицы, «Она защищает Родину» (1943) - о борьбе советской партизанки с фашистскими оккупантами, «Радуга» (1943) - о противостоянии жителей украинского села гитлеровцам и «Жила-была девочка» (1944) - о жизни семилетней Настеньки и пятилетней Катеньки в осажденном Ленинграде.



Онлайн-программу можно посмотреть на сайте Музея Победы.



Возрастное ограничение 12+





