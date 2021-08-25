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В Улан-Удэ открылась выставка памяти художника-реставратора

В Улан-Удэ открылась выставка памяти художника-реставратора
Общество,  Фото:пресс-служба музея истории г. Улан-Удэ
В экспозиции представлены работы Ильи Алтаева

С 24 августа в музее истории города Улан-Удэ начала работу выставка, посвящённая памяти заслуженного деятеля искусств Бурятии, ветерана культуры, известного художника-реставратора Ильи Хабича Алтаева. На выставке представлены работы, созданные Ильёй Алтаевым в последние два десятилетия.

- Художник написал множество крупноформатных полотен с разнообразной тематикой. Талантливый живописец, автор сотен произведений, внёсший значительный вклад в бурятское искусство и дело по сохранению и восстановлению музейных ценностей Республики Бурятия. – сообщает пресс-служба музея. – Экспозиция привлекает своей простотой, благодаря которой посетитель чувствует собственную причастность к изображённому на картине. Оказавшись возле деревенского пейзажа можно ощутить тёплый ветерок летнего дня, а возле городских пейзажей – почувствовать ностальгию давно минувших дней.

Напомним, что Илья Хабич Алтаев скончался в начале августа этого года на 94-м году жизни.

Возрастное ограничение 12+
выставка Улан-Удэ художники музей музей истории города Бурятия

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