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В Бурятии в исправительном учреждении прошёл турнир по игре «World of Tanks»

В Бурятии в исправительном учреждении прошёл турнир по игре «World of Tanks»
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир проходил в нерабочее время

В лечебно-исправительном учреждении № 5 в Мухоршибирском районе прошёл онлайн-турнир по игре «World of Tanks». Как отметили в УФСИН по Бурятии, турнир проходил «в рамках воспитательной работы с личным составом и организации досуга личного состава учреждения».

Всего в турнире приняло участие 8 сотрудников учреждения. Турнир проходил в нерабочее время.


турнир исправительные учреждения

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