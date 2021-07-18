В Бурятии в исправительном учреждении прошёл турнир по игре «World of Tanks»

Турнир проходил в нерабочее время



В лечебно-исправительном учреждении № 5 в Мухоршибирском районе прошёл онлайн-турнир по игре «World of Tanks». Как отметили в УФСИН по Бурятии, турнир проходил «в рамках воспитательной работы с личным составом и организации досуга личного состава учреждения».



Всего в турнире приняло участие 8 сотрудников учреждения. Турнир проходил в нерабочее время.





