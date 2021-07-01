В степях Бурятии спецназ отработал захват автомобиля

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Военнослужащие республики провели учения на бронеавтомобилях «Тигр-М»



Подразделение специального назначения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированное в Бурятии, провело тактико-специальное учение с применением новейших бронированных автомобилей «Тигр-М».



Как сообщает пресс-служба ВВО, военнослужащие отработали порядок захвата автомобиля условного противника в степи, провели поисковые действия с использованием комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов. Обнаружив лагерь условного противника, спецназ окружил и уничтожил его с применением новейшего автомата АК-12 и другого штатного стрелкового оружия. Для подготовки военнослужащих к действиям в условиях стрессовых ситуаций использовались подрывные заряды, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.



Стоит отметить, что специальные занятия проводились в суровых климатических условиях. Температура воздуха в районе составила +35 градусов. Также сложность выполнения задач заключалась в отсутствии ориентиров в степной местности.

