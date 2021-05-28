В Улан-Удэ озеленили Этнографический музей

- Мы всегда рады помочь в озеленении территории. Саженцы мы выкопали под линиями электропередач и на противопожарных разрывах – там, где деревья должны вырубаться в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, - поделился сотрудник Забайкальской базы авиационной охраны лесов.







Международная акция «Сад Памяти» проводится по инициативе всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы при поддержке минприроды России и Рослесхоза.









Лесники озеленили Этнографический музей народов Забайкалья. Сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов и Улан-Удэнского лесничества высадили саженцы в рамках международной акции «Сад памяти», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Совместными силами лесники высадили 150 деревцев – сосны, берёзы и акации.