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В Улан-Удэ озеленили Этнографический музей

В Улан-Удэ озеленили Этнографический музей
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Саженцы высадили лесники

Лесники озеленили Этнографический музей народов Забайкалья. Сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов и Улан-Удэнского лесничества высадили саженцы в рамках международной акции «Сад памяти», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Мы всегда рады помочь в озеленении территории. Саженцы мы выкопали под линиями электропередач и на противопожарных разрывах – там, где деревья должны вырубаться в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, - поделился сотрудник Забайкальской базы авиационной охраны лесов.


Совместными силами лесники высадили 150 деревцев – сосны, берёзы и акации.

Международная акция «Сад Памяти» проводится по инициативе всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы при поддержке минприроды России и Рослесхоза.


озеленение этнографический музей
 
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