Бурятское УФАС аннулировало закупку Этнографического музея

В закупке по реставрационным работам внезапно оказались манекены



Бурятское УФАС аннулировало закупку Этнографического музея, касающуюся реставрационных работ.



Конкурс был объявлен месяц назад. Ремонт и реставрация старообрядческого комплекса организуется музеем в соответствии с требованиями федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».



- Однако в техническое задание заказчик включил также требование о поставке манекенов, информационного киоска и прибора для контроля микроклимата. Это к реставрации объектов культурного наследия не относится и ограничивает возможности участия в закупке, - сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.



В связи с выявленными нарушениями УФАС выдало Этнографическому музею предписание об аннулировании закупки.





