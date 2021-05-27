В закупке по реставрационным работам внезапно оказались манекены
Бурятское УФАС аннулировало закупку Этнографического музея, касающуюся реставрационных работ.
Конкурс был объявлен месяц назад. Ремонт и реставрация старообрядческого комплекса организуется музеем в соответствии с требованиями федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».
- Однако в техническое задание заказчик включил также требование о поставке манекенов, информационного киоска и прибора для контроля микроклимата. Это к реставрации объектов культурного наследия не относится и ограничивает возможности участия в закупке, - сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
В связи с выявленными нарушениями УФАС выдало Этнографическому музею предписание об аннулировании закупки.
Бурятское УФАС аннулировало закупку Этнографического музея
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