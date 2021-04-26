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В Черемхово следователи разбираются обстоятельствах исчезновения женщины с ребёнком

В Черемхово следователи разбираются обстоятельствах исчезновения женщины с ребёнком
Общество,  Фото:pixabay.com.
Пропавших разыскивал сожитель

22 апреля вечером в полицию обратился мужчина с просьбой разыскать его сожительницу с полуторагодовалым ребёнком. Следственным отделом по городу Черемхово СУ СКР по Иркутской области организована доследственная проверка.

Сотрудниками полиции женщина и ребёнок были найдены. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

- В настоящее время следователями выясняется, не было ли совершено в отношении женщины и ребёнка противоправных действий. Следствием проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе областного Следкома.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Иркутская область
 
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