Пропавших разыскивал сожитель
22 апреля вечером в полицию обратился мужчина с просьбой разыскать его сожительницу с полуторагодовалым ребёнком. Следственным отделом по городу Черемхово СУ СКР по Иркутской области организована доследственная проверка.
Сотрудниками полиции женщина и ребёнок были найдены. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.
- В настоящее время следователями выясняется, не было ли совершено в отношении женщины и ребёнка противоправных действий. Следствием проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе областного Следкома.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Черемхово следователи разбираются обстоятельствах исчезновения женщины с ребёнком
Общество, Фото:
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