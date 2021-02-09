В Улан-Удэ этнографический музей будет отмечать Сагаалган 3 дня

В гости к Белому старцу приедет Дед Мороз из Великого Устюга
Сагаалган отпразднуют в этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ. В этом году впервые в музее он будет отмечаться три дня — 12, 13 и 14 февраля с 13 часов.
Здесь располагается резиденция Белого старца Сагаан Yбгэна, героя бурятской мифологии. Белый старец считается сказочным символом зимы, дарующим людям благополучие и процветание. Ежегодно в гости к Белому старцу приезжают сказочные герои из разных регионов России и зарубежных стран. В этом году в резиденцию Сагаан Yбгэна 12 февраля в 13 часов приедет Дед Мороз из Великого Устюга, который поздравит Белого старца и гостей музея с наступлением Нового года по лунному календарю.
Кроме этого, ежедневно, в дни празднования Сагаалган в музее, трижды в день — в 12:00, 14:00 и 16:00 — среди посетителей будет проводиться конкурс по поеданию бууз. Ведущим конкурса выступит Ким Харганаев. Посетители музея смогут также принять участие в традиционных бурятских играх, угоститься разными сортами чая, побывать в гостях у Сагаан Yбгэна, сфотографироваться с Дедом Морозом из Великого Устюга и Белым старцем. Малыши смогут спеть песенки и рассказать стихи сказочным персонажам. Артисты фольклорных ансамблей «Тоонто» и «Алтан Булаг» научат гостей музея традиционному бурятскому танцу «ёхор».
В рамках празднования Сагаалгана музей объявил о проведении акции детского творчества, темой которой будет «Белый месяц». Дети могут снять видеоролик, рассказав стихотворение, поздравление или спев песню на бурятском языке, и отправить в музей. Каждый участник получит пригласительный билет в музей. Подробные условия участия можно найти на сайте и в соцсетях музея.
Помимо этого, для посетителей, пришедших в любом национальном костюме, 12, 13 и 14 февраля будет организован бесплатный вход в музей. А от поляны напротив базы «Оранж Хаус» будут курсировать бесплатные автобусы до музея и обратно, сообщает его пресс-служба.
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В Улан-Удэ этнографический музей будет отмечать Сагаалган 3 дня
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