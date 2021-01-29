В Улан-Удэ медведи спят «беспробудным сном»

- Середина зимы, морозы продолжают испытывать на прочность обитателей этнозоосада. Кто-то коротает холодные зимние ночи практически на открытом воздухе (яки, тигры, северные олени, марал, косули, волки, полярная сова и др.), кто-то перебрался в зимние квартиры и не ощущает всех «прелестей» зимы (альпака мама с малышом, орлы, ястребы, канюки, утки, еноты, носуха, павлины, куры и др.), - поделились специалисты Этнографического музея.







фото - Этнографический музей народов Забайкалья



В Этнографическом музее народов Забайкалья рассказали, как зимуют животные.Также сотрудники отмечают, что медведи спят «беспробудным сном в своей берлоге».- Медведей, скорее всего, можно будет увидеть во второй половине февраля, - предполагают в музее.