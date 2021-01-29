Вузы Забайкалья смогут вернуться к очному обучению 8 февраля

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

То же касается и учреждений среднего профессионального образования



Высшие учреждения образования Забайкальского края смогут перейти на очное обучение с 8 февраля. Об этом на заседании регионального оперативного штаба 29 ноября рассказала министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина.



- В учреждениях высшего образования подписаны приказы об организации учебного процесса в весеннем семестре. С учётом федеральных рекомендаций, студенты находятся на каникулах до 7 февраля, с 8 февраля будет организована смешанная форма обучения. Практические и лабораторные занятия будут реализованы в традиционном очном формате обучения, лекционные занятия будут проходить в дистанционном режиме. Составлены гибкие графики в вузах с целью разведения потоков. Тот же режим работы установлен и в средних профессиональных учреждениях образования. Эпидемиологическая ситуация будет постоянно под контролем,- заявила глава регионального минобразования.



При ухудшении эпидситуации вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса.



Глава территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа отметила, что не во всех образовательных учреждениях обеспечен необходимый объём рециркуляторов. Вице-премьер Андрей Гурулев отметил, что вузы и ссузы должны строго придерживаться всех требований безопасности и должны обеспечить установленное число рециркуляторов в ближайшие две недели.



Учебные заведения должны соблюдать меры профилактики: обеспечить обработку рук антисептиками, контролировать температуру, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, помещения должны проветриваться. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.





