Улан-удэнцы смогут погулять с Дедом Морозом и Снегурочкой

Сказочные персонажи будут ждать гостей в Этнографическом музее



23 и 24 января с 12:00 до 17:00 в Этнографическом музее народов Забайкалья улан-удэнцев будет ждать Дедушка Мороз. С ним будет его помощница: Снегурочка. Об этом сообщается в аккаунте учреждения в Instagram.



Ранее – в минувшие выходные – Дед Мороз был в музее, и посетители с удовольствием фотографировались с волшебником, общались.



- Большое спасибо за ваши тёплые слова, фотографии и комментарии. Мы получили много сообщений с предложением продлить волшебство новогодних праздников для детей, и Дедушке Морозу очень понравилось встречать гостей в музее. Поэтому мы повторяем нашу акцию, - отметили в Этнографическом музее.

