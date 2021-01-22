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Улан-удэнцы смогут погулять с Дедом Морозом и Снегурочкой

Улан-удэнцы смогут погулять с Дедом Морозом и Снегурочкой
Общество, 
Сказочные персонажи будут ждать гостей в Этнографическом музее

23 и 24 января с 12:00 до 17:00 в Этнографическом музее народов Забайкалья улан-удэнцев будет ждать Дедушка Мороз. С ним будет его помощница: Снегурочка. Об этом сообщается в аккаунте учреждения в Instagram.

Ранее – в минувшие выходные – Дед Мороз был в музее, и посетители с удовольствием фотографировались с волшебником, общались.

- Большое спасибо за ваши тёплые слова, фотографии и комментарии. Мы получили много сообщений с предложением продлить волшебство новогодних праздников для детей, и Дедушке Морозу очень понравилось встречать гостей в музее. Поэтому мы повторяем нашу акцию, - отметили в Этнографическом музее.
Дед Мороз этнографический музей
 
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