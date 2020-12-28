Бывший улан-удэнский депутат резко высказался по больной проблеме
Бывший депутат Улан-Удэнского горсовета, ныне член Общественной палаты Бурятии Дмитрий Беспалов поделился в соцсетях фотографией своры собак. Снимок он сделал в микрорайоне Аэропорт. «Всё дело в суках», - прокомментировал проблему бездомных собак представитель Общественной палаты.
- Всё дело в суках! Сегодня. Аэропорт. Стаи достигают до 20 особей. Опасно подойти и выбросить мусор. Многие говорят: какие ваши предложения!? Моё предложение: посмотрите на стаи. Проанализируйте. Одна самка, остальные самцы. Всё дело в суках! – написал Дмитрий Беспалов.
Он призывает ликвидировать собак-самок, если они агрессивные. Если же добрые – то стерилизовать.
- Изолируйте её, если не хотите, чтоб плодилась. Всё дело в суках! – ещё раз акцентировал внимание Беспалов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ после страшного нападения своры собак на 20-летнюю девушку работают специальные мобильные группы. Они проверяют правила содержания домашних животных, отслеживают большие стаи бездомных собак и сообщают о них в службу отлова. Пострадавшей девушке, которую собаки терзали и обезобразили ей лицо, предстоит длительное лечение.
Дмитрий Беспалов вошёл в состав Общественной палаты Бурятии этим летом.
Бурятский общественник: «Всё дело в суках!»
Общество, Фото:
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