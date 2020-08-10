Распоряжение об этом подписал Игорь Зураев
Бывший улан-удэнский депутат Дмитрий Беспалов назначен новым членом третьего состава Общественной палаты Бурятии. Распоряжение об этом подписал Игорь Зураев, который на время отпуска Алексея Цыденов является и.о. главы Бурятии.
Дмитрий Беспалов представит в Общественной палате Бурятское региональное отделение российской благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России».
Беспалову 60 лет, ныне он военный пенсионер. Уроженец села Турунтаево в 1990 году окончил военный инженерный Краснознамённый институт имени Можайского по специальности «Летательные аппараты и технологическое оборудование». Трудовую деятельность начал в 1977 году учеником слесаря. С 1978 по 2010 год служил в Вооружённых Силах России. С 2012 по 2014 год работал в администрации Улан-Удэ, сначала исполнял обязанности начальника отдела развития промышленности и предпринимательства комитета по промышленности, потребительскому рынку и туризму, затем возглавлял управление по развитию территорий. Награждён медалями «За отличие в военной службе» I, II и III степени. Был депутатом Улан-Удэнского горсовета прошлого созыва.
В Общественную палату можно попасть тремя путями: одну треть (14 человек) назначает глава Бурятии, одну треть – Народный Хурал, а остальных выбирают уже назначенные члены палаты. Так как Дмитрий Беспалов был назначен от главы Бурятии, кто-то из «списка главы» покинул место. Кто это, не знает и сам новоиспечённый член Общественной палаты.
Третий созыв Общественной палаты Бурятии был избран год назад, ознакомиться с ним можно по ссылке.
Новым членом Общественной палаты Бурятии стал бывший депутат
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