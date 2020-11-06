До конца года для них и волонтёров действует акция на входные билеты
Акция на бесплатные входные билеты для медицинских работников, сотрудников Роспотребнадзора и волонтёров, оказывающих помощь больным коронавирусом, стартовала в этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ. Для подтверждения места работы нужно предъявить удостоверение или селфи на рабочем месте (в медицинском учреждении).
- Дорогие друзья, мы очень хотим внести свою лепту и поблагодарить всех тех, кто самоотверженно вот уже в течении года борется за здоровье и жизнь жителей республики. Спасибо Вам за ежедневный труд, усилия, старания, профессионализм и доброту! – сообщает пресс-служба этнографического музея.
В акции могут принять участие только действующие сотрудники медорганизаций и волонтёры. Бесплатный вход для них будет действовать до конца 2020 года – в ноябре и декабре. Подробности можно узнать на кассе музея.
В Улан-Удэ медикам предлагают бесплатно посетить этнографический
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