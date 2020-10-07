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Для Этнографического музея Улан-Удэ построили большую парковку

Для Этнографического музея Улан-Удэ построили большую парковку
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работы обошлись в 11 миллионов рублей

В ближайшее время у Этнографического музея народов Забайкалья по улице Музейная появится 160 дополнительных парковочных мест. Строительство уже завершается – готовность объекта составляет 95%, сообщает комитет по строительству администрации Улан-Удэ.

Ранее в этом месте во время крупных мероприятий возникал автомобильный коллапс - существующая парковочная зона не вмещала автомобили всех желающих посетить музей.

Сейчас парковочное пространство увеличили на 4170 кв. м. Также здесь оборудовали дополнительные тротуары площадью 326 кв.


Теперь у музея появилась новая парковка на 160 мест, в том числе восемь - для маломобильных граждан. На капитальный ремонт было выделено более 11 млн рублей.

- Дорожники уже завершили работы по асфальтированию и монтажу бортовых камней, освещению парковки. В настоящий момент подрядная организация «Легион-1» выполняет работы по устройству остановки и ливневой системы, установке специальных знаков, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

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