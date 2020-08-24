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В Улан-Удэ запретили пикеты в защиту Байкала

В Улан-Удэ запретили пикеты в защиту Байкала
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Отказ связан с коронавирусом

Власти Улан-Удэ отказали в согласовании пикетирования против российского закона, который разрешает сплошные рубки вдоль берегов Байкала. Пикет был назначен на 30 августа, сообщил помощник депутата Народного Хурала Бурятии Виктор Хоржиров. Власти, в свою очередь, предложили провести мероприятие после стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусом, сообщает «Росбалт».

«Власть не разрешает провести пикет в защиту Байкала под видом защиты населения от коронавирусной инфекции. Зато можно и как сельди в бочках ездить в маршрутных автобусах», — цитирует «Росбалт» Хоржирова.

Ранее президент Владимир Путин разрешил «Российским железным дорогам» ради ускорения строительства новых ж/д путей проводить сплошные вырубки лесов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Рубки разрешили в случае строительства и реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Глава Бурятии Алексей Цыденов пояснял, что этот закон разрешит вырубку всего нескольких гектаров и только для строительства железной дороги, а не для каких-либо коммерческих целей.

Что такое публичное мероприятие

Организация и проведение публичного мероприятия требуют подачи уведомления, разъяснили «Байкал-Daily» в прокуратуре Бурятии.

Уведомление о проведении публичного мероприятия организатор должен подать в орган исполнительной власти субъекта региона или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения.

Напомнили в прокуратуре и об ответственности за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Максимальное наказание по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях - административный штраф на граждан в размере 300 тыс. рублей или обязательные работы сроком 200 часов или административный арест сроком 30 суток; на должностных лиц - 600 тыс. рублей; на юридических лиц – 1 млн. рублей.






пикет Байкал
 
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