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Глава Бурятии: «На Байкале вырубят всего несколько гектаров»

Глава Бурятии: «На Байкале вырубят всего несколько гектаров»
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
«То, что назвали «сплошная рубка» будет вестись на том земполотне, где вырубка леса фактически была сделана 30-40 лет назад»

Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью ГТРК «Бурятия» прокомментировал нашумевший закон, который делает «РЖД» исключение для запрета на сплошные рубки леса в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Рубки разрешили железной дороге в случае строительства и реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Слова Алексея Цыденова приводят в пресс-службе правительства Бурятии.

Глава пояснил, что этот закон разрешит вырубку всего нескольких гектаров и только для строительства железной дороги.

- Этот закон не разрешает вырубку для коммерческих целей, для продажи леса, строительства жилья или туристических объектов. Закон действует только в сфере регулирования строительства железной дороги в части вырубок в полосе отвода. Я напомню, что Байкало-Амурская магистраль первоначально, в 1970-ые годы, проектировалась и закладывалась в двухпутном исполнении. Сейчас она однопутная, но лесная просека, отсыпка земполотна, подходы к мостам тогда делались на два пути. И сейчас то, что назвали «сплошная рубка» будет вестись на том земполотне, которое уже расчищалось под второй путь. То есть вырубка леса фактически была сделана 30-40 лет назад. При этом участки, которые на сегодня определены под «сплошную рубку», суммарно составляют меньше трёх гектаров. Сейчас это шесть участков, будет добавлены ещё, но в рамках таких же объемов, - пояснил Алексей Цыденов.

На этих участках будет проведена реконструкция мостов, существующего земляного полотна и другие работы, направленные на увеличение пропускной способности железной дороги.

При этом ВСЖД обязуется провести мероприятия по охране окружающей среды. В рамках компенсационного лесовосстановления за одно срубленное дерево компания посадит пять деревьев на землях лесного фонда.

- Общественная палата Бурятии и Минприроды Бурятии заключают соглашение с РЖД об общественном контроле за исполнением этого закона и мероприятий, которые реализуются в рамках проекта реконструкции БАМа и Траннсиба. У нас будет общественная программа, в которой могут принять участие любые общественники. Они проверять на стадии проектирования и на стадии реализации проектов, что именно и где строят. Каждый сможет прийти и проконтролировать до, во время и после процесса, - отметил Алексей Цыденов.

Он особо отметил, что введённое законом исключение по сплошным рубкам для строительства и реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей является временным и прекратит свое действие 31 декабря 2024 года – по окончании реализации данных инвестпроектов.

Глава Бурятии также разъяснил вопрос отмены экологической экспертизы для новых объектов инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

- Отмена, которая предусматривается законом, не отменяет экспертизу как таковую. Просто у нас есть две экспертизы: техническая и экологическая. В рамках технической экспертизы в соответствии с градостроительным кодексом предусмотрена экспертиза исполнения норм охраны окружающей среды, где перечень требований ровно такой, как при экологической экспертизе. Эта составляющая проектной документации остается обязательной нормой. Просто теперь обе экспертизы будут проходить единовременно: когда подаются документы на техническую экспертизу, сразу идет экспертиза на обеспечение норм охраны окружающей среды. Недопущение необоснованных рисков, меры по ликвидации последствий – все что, что делается в рамках экологической экспертизы сохраняется, просто в другом формате, - сообщил Алексей Цыденов.

Экспертиза исполнения норм охраны окружающей среды предусмотрена действующей статьей 49 Градостроительного кодекса России и законом об охране окружающей среды. На семи участках, подлежащих ремонту и реконструкции, Росприроднадзором уже проведена государственная экологическая экспертиза проектной документации.

Строительство и реконструкция железных дорог позволит дополнительно создать в республике более 500 постоянных рабочих мест, без учёта работы строительных организаций на период строительства.


глава Бурятии Алексей Цыденов Байкал
 
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