Уфологи считают, что в Бурятии сняли «реальный НЛО»

Видео под заголовком «НЛО г.Северобайкальск» появилось 24 июля 2020 года на канале «Чудеса Сибири». Оно было снято из окна поезда 14 июля в 17.40 часов по местному времени. При этом от имени канала было указано: «Уже две недели объекты появляются ночью в виде ярких шаров, а мне повезло я заснял днём, этот сигаровидный объект перемещаться в сторону города».





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«Вы засняли реальный НЛО», - заявили представители канала Only Real UFOs (Только реальные НЛО) о видео, сделанном в Северобайкальске.На видео обратили внимание в исследовательской группе «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления». При обработке ролика удалось найти кадр с достаточно чётким изображением объекта.- Возможно, указанный объект или яркие шары в период с 14 по 24 июля 2020 года видели другие жители Северо-Байкальского района. Данное видео было выявлено случайно. Мы знаем, что значительная часть информации остается неизвестной для исследователей. Будем признательны, как очевидцам, так и нашедшим подобную информацию в сети Интернет, за сообщение о ней в нашу группу, - обратился администратор паблика «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».В ответ на призыв в комментариях написал местный житель, сообщивший, что видео подобное в горах на границе Бурятии и Тывы в 2012 году.- Возвращались с источников долины Жойгон в июле 2012-го. Шли, растянувшись по одному-два человека. По тропе к перевалу. Объект бесшумно двигался со стороны Монголии в сторону Тывы. На высоте метров 300. Сигарообразный метров 15 в длину. Сверкающий, - поделился очевидец.