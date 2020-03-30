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В Улан-Удэ станут реже ходить трамваи и автобусы

В Улан-Удэ станут реже ходить трамваи и автобусы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Уже сейчас отмечается снижение пассажиропотока на 65-70%.

С целью снижения рисков распространения нового коронавируса в Улан-Удэ с 31 марта по 5 апреля действовать новый режим работы городского транспорта. Об этом сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.

МУП «Управление трамвая» сократит количество трамваев по маршрутам № 1, 2, 4 до 30 единиц, работа трамвайного маршрута № 5 будет приостановлена. Максимальный интервал движения по трамвайному маршруту в «часы пик» составит 12 минут, в «непиковое время» - 19-26 минут.

МУП «Городские маршруты» организует работу автобусов по маршрутам № 3, 12, 16, 16 «Квартал», 31, 13, 135 по графику выходного дня.

Городские частные перевозчики перейдут на следующий режим работы:

- по маршрутам №2, 3, 4, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 15, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 100 в пиковые часы (7:00-8:30, 17:30-19:00) с интервалом не реже 10 мин., в непиковое время - до 15 мин.;

- по маршрутам № 17, 23, 44 - в пределах 15-30 мин.;

- по маршрутам № 28, 51, 80 - в пределах одного часа.

В ходе мониторинга работы маршрутов, который ежедневно проводит комитет, может быть принято решение о дальнейшем изменении графика движения транспорта. По предварительной информации, сейчас отмечается снижение пассажиропотока на 65-70%. 
общественный транспорт коронавирус
 
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