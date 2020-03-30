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Коронавирус повлиял на весенний призыв в Бурятии

Коронавирус повлиял на весенний призыв в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заседания призывных комиссий в военкоматах Бурятии перенесены на более поздний срок

Военный комиссар Бурятии подписал приказ №58 «О мерах по выполнению в военном комиссариате мер обеспечения эпидемиологической безопасности».

Согласно документу, заседания призывных комиссий начнутся не ранее 13 апреля 2020 года. Следовательно, призывникам, получившим повестку о необходимости прибыть в военный комиссариат по месту жительства до этого срока, необходимо явиться после улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в республике.

- Речь идёт о переносе работы призывных комиссий в республике на более поздний срок, после снятия карантинных мероприятий. Причем никаких мер административного воздействия к получившим повестку явиться на призывную комиссию до 13 апреля применяться не будет, - подчеркнул военный комиссар по Бурятии Александр Трубников.

В случае крайней необходимости и при наличии документов о праве граждан на предоставление отсрочки от призыва на военную службу заседания призывных комиссии проводиться будут, но без вызова граждан в военный комиссариат района.

При этом отправка команд со сборного пункта до мест дальнейшего прохождения службы запланирована не ранее 20 мая 2020 года.

Также приказом предусмотрен ряд мер: использование средств индивидуальной защиты, ежедневное (не менее трёх раз в день) измерение температуры тела сотрудников, измерение температуры тела посетителей, запрет пребывания посетителей без средств индивидуальной защиты, ежедневная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств не менее двух раз в течение рабочего времени, соблюдение режима проветривания помещений.

25 марта Владимир Путин в обращении к россиянам объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей и призвал граждан в целях безопасности побыть дома. Мера должна помочь снизить темпы распространения коронавирусной инфекции по стране.

В республике издан указ главы Бурятии об ограничениях, связанных с профилактикой распространения коронавируса. Накануне были закрыты все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности. Работают только продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости. Все остальные предприятия - торговые центры, рестораны, парикмахерские, заводы и прочие - закрыты.
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