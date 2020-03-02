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В Бурятии пройдёт чемпионат по спортивному ориентированию

В Бурятии пройдёт чемпионат по спортивному ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Лыжные гонки в Кабанском районе станут 6 этапом кубка РБ

15 марта в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии состоятся республиканские чемпионат и первенство по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования пройдут в дисциплине «Лыжная гонка – классика» в рамках 6 этапа кубка Республики Бурятии.

Чемпионат будет проведён на новой карте в районе лыжного стадиона Селенгинской спортивной школы. Регистрация участников начнётся с 11 часов утра. К участию допускаются участники из муниципальных образований Республики Бурятия и других регионов РФ, по возрастным группам.

Соревнования откроются парадом в 12:30. Старт будет дан в 13:00. На 16:00 запланировано проведение награждения победителей. Победителей и призёров в личном зачёте наградят дипломом, медалью и денежным призом. Об этом сообщает федерация спортивного ориентирования Республики Бурятия.

Возрастное ограничение 0+
спорт спортивное ориентирование Кабанский район Селенгинск Бурятия лыжные гонки
 
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