В этот день две выставки станут бесплатными для всех желающих
В Бурятии национальный музей республики присоединится к Международному дню людей с ограниченными возможностями, который отмечается 3 декабря. Он примет участие во всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех» и проведёт мероприятия для людей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих.
В этот день в художественном музее имени Ц.С. Сампилова – бесплатное посещение выставки «Шедевры Русского искусства из запасников художественного музея» (0+), в музее природы Бурятии – бесплатное посещение выставки «Таёжная, озерная, степная…» (0+).
В музее истории Бурятии 3 и 4 декабря проводится мероприятие под названием «Волшебство трав» с мастер-классом «Тактильная открытка» (цветок шафрана). На занятии сотрудники расскажут об Атласе тибетской медицины, об основных лекарственных травах, легенду по происхождению ядовитых и лекарственных растений.
Международный день людей с ограниченными возможностями учреждён 14 октября 1992 года Генеральной Ассамблеей ООН с целью продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечения внимания широкой общественности к их проблемам. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея РБ.
В музеях Бурятии отметят День инклюзии
Общество, Фото:
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