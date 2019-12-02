В музеях Бурятии отметят День инклюзии

В этот день две выставки станут бесплатными для всех желающих



В Бурятии национальный музей республики присоединится к Международному дню людей с ограниченными возможностями, который отмечается 3 декабря. Он примет участие во всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех» и проведёт мероприятия для людей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих.



В этот день в художественном музее имени Ц.С. Сампилова – бесплатное посещение выставки «Шедевры Русского искусства из запасников художественного музея» (0+), в музее природы Бурятии – бесплатное посещение выставки «Таёжная, озерная, степная…» (0+).



В музее истории Бурятии 3 и 4 декабря проводится мероприятие под названием «Волшебство трав» с мастер-классом «Тактильная открытка» (цветок шафрана). На занятии сотрудники расскажут об Атласе тибетской медицины, об основных лекарственных травах, легенду по происхождению ядовитых и лекарственных растений.



Международный день людей с ограниченными возможностями учреждён 14 октября 1992 года Генеральной Ассамблеей ООН с целью продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечения внимания широкой общественности к их проблемам. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея РБ.

