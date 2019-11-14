Накануне его презентовали в центре Улан-Удэ
13 ноября на площади Советов в Улан-Удэ презентовали автоклуб для Селенгинского района Бурятии. Автоклуб представляет собой многофункциональный культурный центр на базе грузовой машины отечественного производства марки «ГАЗон NEXT». Автомобиль оснащён звуковым, световым и видео оборудованием с автономным источником электроэнергии, спутниковой антенной и компьютером, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
Ключи от автоклуба передали председателю комитета по культуре Селенгинского района Нимацу Эрдынеевой.
Сцену тут же опробовали уроженцы Селенгинского района: солистка театра оперы и балета Наталья Юргина, специалист ДК «Шахтер», ансамбль «Сэргэ». Артисты устроили первый концерт в автоклубе.
В Селенгинском районе проживают 46 тысяч человек. В районе 13 поселений, из них одно городское, с населением 24 тысячи человек. В 12-ти населённых пунктах проживают около 22 тысяч человек. В районе функционируют 26 учреждений культурно-досугового типа. Большинство домов культуры имеют скудную материальную базу.
В районе 66 крестьянско-фермерских хозяйств, отдалённость от центра составляет от 50 до 350 км. Сельские жители не имеют возможности посетить культурно-досуговые мероприятия. Благодаря автоклубам зрелищные мероприятия можно будет проводить на любой доступной для проезда территории, в парках, местах отдыха, на открытых летних и зимних площадках, в отдалённых малых сёлах, на чабанских стоянках.
Как сообщал «Байкал-Daily», в День народного единства в селе Кабанск прошла презентация автоклуба. В Бурятии получили автоклубы Закаменский, Кабанский, Селенгинский районы. Четвёртый автоклуб прибудет в Бичурский район.
У Селенгинского района Бурятии появился автоклуб
Общество, Фото:
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