В Бурятии генералы и прапорщики написали «Географический диктант»

Более двух тысяч военных отвечали на вопросы о географическом положении городов и рек



В Бурятии военные приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант».



В этом году специально для участников диктанта Русское географическое общество подготовило видеовопросы от известных людей. Участники акции отвечали на вопросы о географическом расположении городов, рек, климатических зонах, зоны обитания редких животных, горных вершинах России и многие другие.



Всего в общевойсковом соединении округа для написания географического диктанта было организовано более 9 площадок, сам диктант написали более двух тысяч человек, в частности генералы, офицеры, прапорщики и сержанты, военнослужащие по призыву.



Гражданский персонал соединений и воинских частей, члены семей офицеров, представители всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» также показали свои знания в области географии в ходе мероприятия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Справка:



Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета общества, президента России Владимира Путина ежегодно с 2015 года. С 2017 года акция стала международной. В прошлом году диктант написали в 97 странах мира. Всего за четыре года проведения диктанта его участниками стали около 900 тысяч человек.



