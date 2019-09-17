В Бичурском районе Бурятии заложен первый камень ФСК

Общество, Фото: пресс-служба администрации Бичурского района

Началось строительство нового комплекса за 108 млн. рублей



14 сентября в селе Бичура Бичурского района Бурятии заложен первый камень в основание физкультурно-спортивного комплекса. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Народного Хурала РБ Владимир Павлов и глава Бичурского района Василий Смолин. Перед этим прошла церемония освящения, которую провёл настоятель Бичурской древлеправославной церкви отче Валерий.



Теперь начался ответственный этап – бетонные работы. Подрядчику нужно успеть до начала морозов заложить фундамент.



- Произошло важное событие – началась закладка фундамента, надеюсь, теперь строительство ФСК ускорится. Пока темп у подрядной организации отстаёт от сроков, – рассказал глава Бичурского района.



По проекту ФСК будет двухэтажным зданием площадью около трёх тысяч квадратных метров. Такой комплекс федеральному бюджету обойдётся почти в 108 млн. рублей. Планируется, что на первом этаже здания расположатся спортивный универсальный зал с раздевалками для мужчин и женщин, тренерская, медицинский и массажные кабинеты, буфет, бассейн, сауна, подъёмник для обслуживания лиц с ограниченными возможностями, гардероб и подсобные помещения. На втором этаже – борцовский зал площадью более трехсот квадратных метров и тренажёрный площадью 90 квадратов, административные и служебные помещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.

