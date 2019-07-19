КВНщики Бурятии превратились в супергероев

Для донесения своей идеи этим летом сборная республики, команда КВН «Берег Байкала» запускают запоминающиеся баннеры «Байкалу нужны герои. Этот герой – Ты», в которых юмористы подражают героям из экранизаций комиксов. Картинки уже опубликованы в соцсетях и пользуются популярностью у аудитории.











Помимо социальных сетей, ребята намерены разместить баннеры на рекламных площадях в регионе.





















