КВНщики Бурятии превратились в супергероев

КВНщики Бурятии и общественники из «Новой энергии» снова напоминают, что после отдыха на Байкале и в других местах в Бурятии мусор нужно забирать с собой. Они убеждены, что люди могут легко минимизировать ущерб природе, для этого необходимо лишь собрать мусор и увезти его в город.
Для донесения своей идеи этим летом сборная республики, команда КВН «Берег Байкала» запускают запоминающиеся баннеры «Байкалу нужны герои. Этот герой – Ты», в которых юмористы подражают героям из экранизаций комиксов. Картинки уже опубликованы в соцсетях и пользуются популярностью у аудитории.
Один из героев стилизаций - капитан сборной Бурятии команды КВН «Берег Байкала» рассказал: «Супергерои из кинотеатров сейчас настоящие мировые звёзды. Но на самом деле героем может стать каждый, для этого достаточно поступать нравственно по отношению к природе, да и вообще, по жизни».
Помимо социальных сетей, ребята намерены разместить баннеры на рекламных площадях в регионе.
Больше двух лет Чингис Болотов, лидер КВН-движения Бурятии, с единомышленниками выступают с акциями против мусора. По мнению активистов, на Байкале и других местах отдыха людей мусора бы не было, если бы отдыхающие забирали с собой свои отходы.
- В нашей республике много потрясающих мест для отдыха. К сожалению, не все туристы относятся уважительно к природе. Приехали одни, разбросали после себя окурки и бутылки из-под пива. Другие вроде более сознательны, собрали всё по пластиковым пакетам, однако сложили рядом, потом пришли собаки и растащили мусор. Таким образом, берег превращается чуть ли не в помойку, - поясняет Чингис Болотов.
Комиксы про Супер Самбу, борющегося с актуальными проблемами, появились весной 2018 года. Согласно комиксам, простой бурятский мальчик скачал приложение с суперсилой. Приложение дает Самбу суперспособности. Правда, не всегда это оно работает. Поэтому Самбу приходится очень часто решать свои проблемы самостоятельно - как всем обычным мальчикам.
Одна из серий комикса была посвящена проблемам загрязнения побережья озера Байкал. Комикс опубликовали под эгидой экологического проекта «Мусор из головы».
Также общественники опубликовали в Сети ролики в духе 90-х, посвящённые теме «мусорного беспредела» на Байкале.