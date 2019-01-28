Состязания прошли 25 января, в пятницу
Чемпионат Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по плаванию, который проходил 25 января, в общекомандном зачёте выиграла команда УФСИН России по республике.
В личном первенстве на дистанции 50 метров вольным стилем среди женщин одержала победу сотрудник исправительной колонии № 7 Наталья Ускова, на дистанции 100 метров вольным стилем среди мужчин одержал победу сотрудник колонии-поселения № 3 Максим Поломошнов, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
УФСИН Бурятии завоевала 1 место чемпионата по плаванию
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