Оперный певец прокомментировал причину возращения на сцену Бурятского оперного театра
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов, недавно уволившийся из Бурятского театра оперы и балета, примет участие в двух операх «Кармен» и «Бал-маскарад».
Своё возвращение на сцену родного театра тенор прокомментировал следующим образом:
«Это было нелегкое решение. В составе оперной труппы достаточно теноров, но в столь короткий срок найти замену на эти партии не так легко. Поэтому я иду навстречу руководству и рад выступить перед любимым зрителем».
В качестве приглашенного артиста 7 ноября Михаил Пирогов исполнит партию Дона Хозе в опере «Кармен». На сцену также выйдет солистка Ростовского государственного музыкального театра, лауреат всероссийского музыкального конкурса Марина Киртадзе. Также Михаил Пирогов выступит в роли короля Густава 11 ноября в опере «Бал-маскарад» Джузеппе Верди.
В составе оперной труппы Бурятского театра оперы и балета на данный момент числится шесть теноров. 1 ноября двух артистов из этого числа можно увидеть в опере «Демон»: Соёл Батуев, лауреат I премии XX международного конкурса вокалистов «BellaVoce», исполнит партию гонца и Чингис Иванов, лауреат II премии международного конкурса им. Л. Линховоина, появится в образе Синодала.
В концертном исполнении опера «Демон» была возобновлена весной 2018 года художественным руководителем театра, народным артистом Российской Федерации Юрием Лаптевым, сообщает пресс-служба Бурятского оперного театра.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре Михаил Пирогов ушёл из театра по собственному желанию после скандала с увольнением с поста директора Аюны Цыбикдоржиевой. Со зрителями Пирогов попрощался после оперы «Чио-Чио-Сан».
20 октября работники театра устроили митинг в парке «Юбилейный».
Михаил Пирогов: «Я пошёл навстречу руководству»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жители села возложили цветы к памятному знаку
Сюжет спектакля рассказывает историю любви пожилых людей
Горожанам рассказывают о правилах пожарной безопасности
Оперный певец прокомментировал причину возращения на сцену Бурятского оперного театра
Почти каждый пятый россиянин провёл свой летний отпуск дома из-за отсутствия средств на туристические поездки
Этношоу состоится в середине декабря
Праздничное мероприятие состоится в КДЦ «Заречный»
С 3 по 7 ноября в Улан-Удэ состоятся военно-спортивные сборы для мальчиков «Казачья застава-2018»
Ученики состязались в креативе и провели конкурс капитанов
Жительница Бурятии Лиля Витина объехала 40 стран мира. Путешественница рассказала в интервью «Байкал-Daily» о своих удивительных приключениях
Во время рейда общественники увидели мух в цехе горячего питания
Составлено 5 административных протоколов
Весы были изготовлены в 1881 году в германском княжестве
У прилетевших в Иркутск из Киргизии пассажиров изъяли семена
Штрафы ГИБДД размером до 3 тысяч рублей начнут списывать в упрощённом порядке — без возбуждения исполнительного производства