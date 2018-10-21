В Улан-Удэ работники оперного театра провели митинг (фото)

«Театр сейчас как разворошённый улей», - считают артисты
В субботу, 20 октября, в улан-удэнском парке «Юбилейный» состоялся митинг работников Бурятского театра оперы и балета в поддержку Аюны Цыбикдоржиевой, уволенной с поста директора. «Аюна Владимировна – наш директор!» - такой транспарант развернули представители театра.
На митинг пришлось чуть больше десяти человек, в основном оперные артисты. При этом ожидалось порядка ста участников. Артист оперы Баяржап Дамбиев невысокую «явку» объяснил холодной погодой: «Артистам нельзя на морозе долго говорить», подчеркнув, что пришли самые неравнодушные.
- Основной лозунг митинга – за директора. С ней поступили не очень хорошо, с точки зрения любого здравомыслящего человека, - отметил Баяржап Дамбиев.
Выступающие также много говорили о необходимости прекращении шумихи вокруг театра, разделившего коллектив на две части. Споры двух сторон представители оперного назвали «балаганом», во время которого «информация предоставляется недостоверная и выворачивается наизнанку».
Состоялся также спор между участниками митинга и посетившим его депутатом Народного Хурала Михаилом Гергенов. Последний начал зачитывать выдержки из отчёта Счётной палаты, обнаружившей десятки нарушений во время работы прежнего руководителя. Представители театра, в свою очередь, напомнили о выводе аудиторов – все средства субсидии из бюджета были освоены.
- Какие сейчас настроения в театре? – вздохнул, отвечая на вопрос журналистов Баяржап Дамбиев. – Очень сложно, всё как разворошённый улей. Всё равно не хорошо. Как было, уже не будет.
Митингующие также дали понять, что не настроены против нового директора Эржены Жамбаловой, но считают, что ей потребуется большое количество времени, чтобы войти в колею.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 20 сентября минкультуры Бурятии уволило Аюну Цыбикдоржиеву, работавшую 7 лет на посту директора Бурятского оперного театра, «без объяснения причин». Коллектив «взорвался» и уже на следующий день провёл открытое собрание, где отдельные работники эмоционально вступились за уволенного экс-директора. Тогда звучали фразы, вроде «выстрела в спину». Коллектив театра отправлял открытое письмо в поддержку Аюны Цыбикдоржиевой главе Бурятии Алексею Цыденову. Его подписали 236 сотрудников оперного театра.
Практически сразу из театра в знак протеста ушёл ведущий солист оперы Михаил Пирогов.
Также заявления об увольнении написали художественный руководитель оперы Бурятского академического театра оперы и балета, народная артистка России Дарима Линховоин и звезда оперы Ариунбаатар Ганбаатар. Сейчас они находятся на Брюсселе, где выступят на концерте в рамках саммита «Азия-Европа» АСЕМ.
В начале октября новым директором театра оперы и балета была назначена Эржена Жамбалова, прежде работавшая художественным руководителем Бурятского драматического театра.
В Улан-Удэ работники оперного театра провели митинг (фото)
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