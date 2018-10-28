В Нюки съехались автолюбители трёх регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с крупных автогонок
В субботу, 27 октября, в селе Нюки Кабанского района Бурятии состоялся финал автогонок «Сибирской Кросс Серии». На соревнования съехались автолюбители из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.
Массовые соревнования по автокроссу прошли в нескольких классах – как для машин российской сборки, так и иномарок. В каждом классе участвовали по 6-7 машин.
- Было по три заезда в каждом классе. По двум лучшим заездам определялись победители и призёры в каждом дивизионе, - сообщил председатель комитета по спорту администрации Кабанского района Сергей Балагуров.
Также прошли показательные выступления грузовиков.
Организаторы подготовили специальную трассу для автокросса. Участники оценили её как достаточно сложную.
- В квалификации не очень быстро ехали, берегли машины – такие ямы по пояс. Но лёгких трасс вообще не бывает. В целом же здесь всё хорошо, - поделился один из гонщиков.
В Бурятии прошёл финал автогонок «Сибирской Кросс Серии» (фоторепортаж)
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