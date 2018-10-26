Телезрителям на выбор будет представлено пять картин
Сегодня в Бурятию приехали представители Монголии, представляющие несколько проектов. Как сообщал «Байкал-Daily», они покажут 5 своих картин.
- Они были удачные в плане кассовых сборов по всей территории Монголии, самые рекордные, поэтому мы решили расширить рынок сбыта этих картин, - рассказал режиссёр «321-ая Сибирская» Солбон Лыгденов.
Сегодня они привезли 5 фильмов, 4 относятся к комедийному жанру, 1- психологический.
- Честно признаться, комедийный жанр на западе не будет столь интересен, но драматический жанр заинтересует зрителя, - поделился режиссёр Дашзэвэг Монхбат.
В Бурятии покажут фильмы из Монголии
Общество, Фото:
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