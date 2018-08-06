В Бурятии сельчане своими силами построили мост

Помогали им в возведении моста местные бизнесмены, а также администрация







На выходных в Сети появилась информация, что жители села Шэнэ Буса сами построили новый мост взамен старого.







- Хочу похвалиться своими односельчанами-умельцами - жителями села Шэнэ Буса Заиграевского района, которые построили своими силами мост через реку Илька за неделю. Старый мост демонтировали из-за опасности обрушения. Теперь наши дети пойдут в школу по новому мосту, - радуется пользователь интернета.











Как сообщили «Байкал-Daily» в администрации сельского поселения «Илькинское», действительно, 31 июля строительство пешеходного моста между двумя сёлами – Илька и Шэнэ Буса – было завершено.







– Администрация поселения заправляла машины горюче-смазочными материалами; жители, предприниматели выделяли средства, технику. Бизнесмены выделяли и автокран, «КамАЗ» для перевозки стройматериалов, бетонных плит. Предприятия ЖКХ участвовали в строительстве моста: они предоставили блоки для строительства опор. Трудились там местные жители, – рассказала «Байкал-Daily» Ирина Господинова, глава администрации сельского поселения «Илькинское».











Здесь также добавили, что автомобильный мост у них есть, не хватало только пешеходного – чтобы жители могли ходить на учёбу, работу. Старое же сооружение за годы эксплуатации стало практически аварийным.







– Я буду обращаться в район, они сказали, что восстановят, компенсируют часть вот этих затрат. Будем писать им, пока сейчас делаем смету, – продолжила Ирина Анатольевна.







Мост сельчане строили по всем правилам. За ходом его возведения следили специалисты, в том числе директор предприятия ЖКХ, строитель с опытом, отметили в администрации.