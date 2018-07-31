В колониях Бурятии идёт сбор урожая

Овощи и картофель высажены здесь на 59 гектарах
В учреждениях УФСИН России по Бурятии полным ходом идёт сбор, а также засолка урожая огурцов, помидоров, кабачков и зелени.
На полях высажены морковь, капуста и свекла на 11 гектарах, картофель – на 48. По расчётам специалистов, данного количества овощей будет достаточно, чтобы обеспечить все подведомственные учреждения сельхозпродукцией в полном объёме.
Таким образом, реализуется не только программа по самостоятельному обеспечению учреждений продуктами собственного производства, но и создаются дополнительные рабочие места для осуждённых, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
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