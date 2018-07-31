В колониях Бурятии идёт сбор урожая

Овощи и картофель высажены здесь на 59 гектарах







В учреждениях УФСИН России по Бурятии полным ходом идёт сбор, а также засолка урожая огурцов, помидоров, кабачков и зелени.







На полях высажены морковь, капуста и свекла на 11 гектарах, картофель – на 48. По расчётам специалистов, данного количества овощей будет достаточно, чтобы обеспечить все подведомственные учреждения сельхозпродукцией в полном объёме.







Таким образом, реализуется не только программа по самостоятельному обеспечению учреждений продуктами собственного производства, но и создаются дополнительные рабочие места для осуждённых, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.