В колонии-поселении в Бурятии нашли санитарные нарушения

Начальнику республиканского УФСИН внесено представление



Прокурором Бурятии Галина Ковалёва со специалистами контролирующих органов проверила колонию-поселение №3.



- Требования уголовно-исполнительного законодательства при отбывании наказания осуждёнными в учреждении соблюдены. Вместе с тем, в ходе проверки выявлены отдельные нарушения при применении к осуждённым мер поощрения. По результатам проверки опротестовано 2 приказа начальника учреждения о поощрении осужденных, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Установлены факты ненадлежащего санитарного состояния столовой, банно-прачечного комплекса и медицинской части учреждения.



На личном приёме прокурором республики принято 2 осуждённых, по результатам проведенных бесед даны разъяснения действующего законодательства.



В целях устранения нарушений начальнику УФСИН по Бурятиия внесено представление.



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