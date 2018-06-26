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В колонии-поселении в Бурятии нашли санитарные нарушения

Общество, 
Начальнику республиканского УФСИН внесено представление

Прокурором Бурятии Галина Ковалёва со специалистами контролирующих органов проверила колонию-поселение №3.

- Требования уголовно-исполнительного законодательства при отбывании наказания осуждёнными в учреждении соблюдены. Вместе с тем, в ходе проверки выявлены отдельные нарушения при применении к осуждённым мер поощрения. По результатам проверки опротестовано 2 приказа начальника учреждения о поощрении осужденных, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлены факты ненадлежащего санитарного состояния столовой, банно-прачечного комплекса и медицинской части учреждения.

На личном приёме прокурором республики принято 2 осуждённых, по результатам проведенных бесед даны разъяснения действующего законодательства.

В целях устранения нарушений начальнику УФСИН по Бурятиия внесено представление.
прокуратура
 
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