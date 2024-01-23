В Улан-Удэ школьники бомбардируют жилой дом камнями



В местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» забили тревогу. Одна из подписчиц предположила, что школьники – вероятно, ученики СОШ № 19 – бросают камни прямо в окна ближайших жилых домов. По словам неизвестного автора, одно в её квартире уже разбили.



- Естественно, за руку поймать не успела. Прошу донести до своих детей, что нельзя кидать камни в окна, – обратилась улан-удэнка к родителям школьников. – Я в декрете и почти всё время дома. Может, и раньше так делали, просто не знала об этом. Квартира угловая, на первом этаже. Какой-то мальчик бросил камень, я выглянула, а он побежал. Решила посмотреть в другое окно куда, а он в этот момент тоже кидает туда камень и снимает это на телефон. У меня нет слов.



Как утверждает автор публикации, другой ребёнок (а около дома собралась целая компания) пытался проделать то же самое следом за товарищем, но безуспешно.



- Записала на видео их компанию, когда они убегали, но какой смысл? Даже если я их найду, им ничего за это не будет. А я только свои время и нервы потрачу. К слову, окна в квартире деревянные. Поэтому очень прошу родителей объяснить своим детям, что им грозит за порчу имущества, – заключила наша землячка.



Её негодование разделяют и другие посетители паблика. Некоторые посоветовали показать видео директору СОШ – мол, если это и правда ученики школы, кто-то их да узнает. А большинство призвали обратиться сразу в правоохранительные органы.



- Напишите заявление в полицию. Пусть родителей ищут, а те из своего кармана компенсируют вам ремонт стекла. Это нужно пресечь, иначе в следующий раз они начнут бросать камни в головы прохожих – в окна будет уже не очень интересно, – считает ещё одна жительница бурятской столицы.



