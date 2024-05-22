Врачи Бурятии рассказали о раке, который успешно лечится

В республике проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы



Специалисты Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера рассказали об опасности рака щитовидной железы.



По словам врачей, рак щитовидной железы — это злокачественное образование, которое возникает за счёт появления фолликулярных, медуллярных или папиллярных клеток в тканях щитовидной железы.



Отметим, что в группу риска входят жители территорий с природным дефицитом йода, к которым относится Бурятия. Так, в 2023 году в Бурятии было выявлено 119 новых случаев рака щитовидной железы, а в 2022 году – 84 случая. Благодаря развитой системе диагностики рак щитовидной железы чаще выявляется на 1-2 стадиях. Например, в 2023 году 111 случаев были выявлены на ранней стадии.



Раком щитовидной железы чаще болеют женщины в возрасте 40-65 лет. У мужчин же данная патология встречается в четыре раза реже, чем у женщин. У детей данный вид рака встречается редко.



На начальном этапе болезни пациенты отмечают появление узловых образований на шее в области щитовидной железы или увеличение шейных лимфоузлов. С течением времени происходит увеличение опухоли железы.



- Если вы у себя нашли настораживающие симптомы, вам нужно обратиться к участковому терапевту. Лицам старше 40 лет назначают УЗИ и исследование гормонов щитовидной железы. При обнаружении узловых и многоузловых образований пациента направляют к эндокринологу. В эндокринологическом центре проводят пункцию и цитологическое исследование, по показаниям часть пациентов направляется в онкологический диспансер, - пояснили медики.



Болезни щитовидной железы лечат лекарственными препаратами под контролем эндокринолога, может потребоваться радиойодтерапия или оперативное лечение.



- Хирургическое лечение рака щитовидной железы подразумевает под собой удаление всей или большей части железы. Тут главная задача хирурга не повредить голосовой возвратный гортанный нерв. Также при полном удалении щитовидной железы может развиться паратиреоидная недостаточность. Чтобы избежать этого, мы сохраняем паращитовидные железы, аккуратно выделяя их. Если их не сохранить, пациента будут мучать спазмы и судороги мышц, могут начаться проблемы с почками. Мы идём по пути наименьшего вреда, сохраняя качество жизни каждому пациенту, – поделился лор-онколог Бурятского онкологического диспансера Виталий Бандеев.



В 2023 году было проведено 78 операций при раке щитовидной железы, из которых 23 потребовали полного удаления железы. Операция в среднем длится 1,5- 2 часа, пациента выписывают на 3 – 7 сутки. Многие пациенты после операции чувствуют облегчение: выравнивается эмоциональный фон, нормализуется артериальное давление и сахар крови, дышать становится легче.



- При лечении рака щитовидной железы мы стремимся к полному выздоровлению, без осложнений. Но лучше предупредить болезнь, при наличии жалоб обращаться к врачам, принимать препараты йода, заменить обычную соль на йодированную. Помните, ваше здоровье в ваших руках, - добавили специалисты БРКОД.



