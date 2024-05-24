Улан-Удэнский авиазавод набирает рекордное количество студентов-целевиков

Студентов целевого обучения от Улан-Удэнского завода готовы принять 18 передовых инженерных вузов



Улан-Удэнский авиационный завод предлагает абитуриентам 2024 года пройти целевое обучение на бюджетной основе по профильным специальностям в технических вузах России, в том числе, в рамках спецпроекта по подготовке инженерных кадров нового поколения «Крылья Ростеха». Получить образование и гарантированную работу в интересах производства в этом году смогут 90 абитуриентов.



Студентов целевого обучения от Улан-Удэнского завода готовы принять 18 передовых инженерных вузов в 10 городах России. Они предлагают абитуриентам передовые образовательные программы по направлениям: «Самолёто- и вертолётостроение»; «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»; «Радиоэлектронные системы и комплексы»; «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» и другие.



В Бурятии в программе «Крылья Ростеха» можно пройти целевое бесплатное обучение в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления и в Московском авиационном институте (сетевая форма обучения на базе ВСГУТУ) по специальностям «Самолёто- и вертолётостроение» – 20 мест и с этого года «Радиоэлектронные системы и комплексы» – 20 мест.



Студенты в усиленном режиме изучают языки программирования, иностранные языки, дополнительные дисциплины. За хорошее усвоение насыщенной учебной программы будущие вертолётостроители получат, помимо академической, корпоративную стипендию в размере от 15 000 рублей, компенсацию стоимости проживания в удобном общежитии для иногородних студентов, компенсацию транспортных расходов и проживания на период сессий в Москве, а также полный соцпакет, то есть программы социальной поддержки, действующие для работников предприятия.



Самое главное, студенты с первых курсов, во время прохождения практики под руководством опытных наставников, будут официально трудоустроены на Улан-Удэнский авиационный завод. Учащиеся по специальности «Самолёто- и вертолётостроение» во время обучения получат рабочие специальности токаря и оператора станков с ЧПУ. Для участников программы предусмотрена поэтапная система адаптации на производстве: обзорные экскурсии по предприятию, посещение ведущих структурных подразделений, внедрение в корпоративную культуру, освоение дополнительных, профильных и профессиональных компетенций, круглые столы с руководством и инженерами.



По всем вопросам следует обращаться в отдел кадров АО «У-УАЗ»:



8(3012)48-03-38, 8(3012)48-03-76



Справка:



Улан-Удэнский авиационный завод – одно из производственных предприятий холдинга «Вертолёты России». Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. Сегодня завод специализируется на производстве вертолётов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2.

