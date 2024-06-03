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В Бурятии родители с двумя детьми выживают на 38 тысяч в месяц

В Бурятии родители с двумя детьми выживают на 38 тысяч в месяц
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Но некоторым российским семьям приходится ещё хуже

Авторитетное агентство РИА Рейтинг составило очередной рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей в ушедшем 2023 году. Его авторы выяснили, сколько денег после минимальных расходов остаётся у жителей разных субъектов, получающих среднюю зарплату и воспитывающих одного или двух детей.

Эксперты взяли данные Росстата, сложив два чистых среднегодовых (без НДФЛ) жалованья. Из полученной суммы вычли региональный прожиточный минимум (ПМ) с учётом категории всех членов семьи, включая несовершеннолетних.

- Потенциально возможный денежный остаток скорректирован на величину потребительской корзины в регионе, чтобы сопоставить территории с разным уровнем цен. В реальности минимальные расходы семей выше, чем ПМ, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности каждой из них. Но ниже эти траты точно быть не могут. Поэтому остаток является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых трат, – отмечает РИА Новости.

Исследование показало: разрыв в материальном положении ячеек общества в разных регионах весьма значителен. Явных тенденций для сглаживания этих диспропорций пока не наблюдается.
 
К примеру, в Бурятии у двух работающих родителей с двумя ребятишками, получающих среднюю по республике зарплату, после всех необходимых расходов остаётся примерно 37 965 рублей (в 2022-ом было 27 07). В рейтинге РИА Новости наша республика оказалась в числе середняков, на 42-ом месте (годом ранее – на 41-ом). Если ребёнок один, денег остаётся больше – 55 365 рублей (в 2022-ом – 43 581). В соседнем Забайкалье, которое в списке 31-ое – 43 009 и 61 568 соответственно, в Иркутской области (12 позиция из 85-ти) – 63 528 и 80 533.

На первом месте значится Ямало-Ненецкий автономный округ. У семей с двумя работающими родителями и двумя детьми в сухом остатке – 141 260 рублей. Вторая в перечне – Москва с показателем в 102 079, третий – Ханты-Мансийский АО с 93 516 рублями на семью. Далее идут Сахалин, Санкт-Петербург, Магаданская область, Якутия, Ненецкий автономный округ, Чукотка и Красноярский край.

В Кабардино-Балкарии, замыкающих рейтинг, в свободном распоряжении у семей со средним заработком после минимальных расходов не остаётся ничего. Потенциально возможный денежный остаток там отрицательный – «минус» 1732 рубля. Кроме того, в числе аутсайдеров по благосостоянию – Ингушетия, Чечня, Дагестан и Калмыкия.

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