Число авиарейсов из Улан-Удэ на Ольхон увеличится

Рейс на Ольхон стал популярным среди жителей Бурятии



С 1 июня число авиарейсов из Улан-Удэ на остров Ольхон увеличится до трёх раз в неделю. Улететь на байкальский остров можно будет по средам, пятницам и воскресеньям. В июле и августе к этим дням добавят понедельник, и частота вырастет до четырёх раз в неделю, сообщили в минтрансе Бурятии.



Время в пути – 40 минут. Стоимость субсидированного авиабилета составляет 1035 рублей в одну сторону.



- Этот рейс стал популярным среди жителей Бурятии. Это прекрасная возможность увидеть озеро Байкал под другим углом и насладиться удивительной природой самого острова. Стоимость доступная, а время в пути заметно сокращается в сравнении с поездкой на автомобиле. К тому же экономится время на паромную переправу, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



Рейс Улан-Удэ-Хужир входит в список социально-значимых маршрутов Дальневосточного федерального округа и субсидируется в рамках постановления правительства РФ № 1172.





