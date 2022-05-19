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Число авиарейсов из Улан-Удэ на Ольхон увеличится

Число авиарейсов из Улан-Удэ на Ольхон увеличится
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейс на Ольхон стал популярным среди жителей Бурятии

С 1 июня число авиарейсов из Улан-Удэ на остров Ольхон увеличится до трёх раз в неделю. Улететь на байкальский остров можно будет по средам, пятницам и воскресеньям. В июле и августе к этим дням добавят понедельник, и частота вырастет до четырёх раз в неделю, сообщили в минтрансе Бурятии.

Время в пути – 40 минут. Стоимость субсидированного авиабилета составляет 1035 рублей в одну сторону.

- Этот рейс стал популярным среди жителей Бурятии. Это прекрасная возможность увидеть озеро Байкал под другим углом и насладиться удивительной природой самого острова. Стоимость доступная, а время в пути заметно сокращается в сравнении с поездкой на автомобиле. К тому же экономится время на паромную переправу, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Рейс Улан-Удэ-Хужир входит в список социально-значимых маршрутов Дальневосточного федерального округа и субсидируется в рамках постановления правительства РФ № 1172.


Ольхон авиаперевозки

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