Его построят в пригороде Чите
В пригороде Читы собираются реализовать инвестиционный проект по разведению осетровых пород рыб.
- В этом году предприятие, ранее успешно завершившее проект по созданию кролиководческой фермы с селекционным генетическим центром, планирует приступить к реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса для разведения осетровых пород рыб. Ожидается, что в 2023 году объект введут в эксплуатацию, а в 2026 году читинское хозяйство сможет выйти на полную производственную мощность и получать до 35 тонн осётра сибирского, - рассказал руководитель министерства сельского хозяйства региона Денис Бочкарёв.
Отметим, что с 2021 года министерство сельского хозяйства Забайкальского края осуществляет полномочия в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. На сегодня в сферу деятельности по промышленному рыболовству вовлечено 37 предпринимателей, а также образован рыбохозяйственный совет Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В Забайкалье возведут комплекс по разведению осётров
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