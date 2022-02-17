В Забайкалье возведут комплекс по разведению осётров

Его построят в пригороде Чите



В пригороде Читы собираются реализовать инвестиционный проект по разведению осетровых пород рыб.



- В этом году предприятие, ранее успешно завершившее проект по созданию кролиководческой фермы с селекционным генетическим центром, планирует приступить к реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса для разведения осетровых пород рыб. Ожидается, что в 2023 году объект введут в эксплуатацию, а в 2026 году читинское хозяйство сможет выйти на полную производственную мощность и получать до 35 тонн осётра сибирского, - рассказал руководитель министерства сельского хозяйства региона Денис Бочкарёв.



Отметим, что с 2021 года министерство сельского хозяйства Забайкальского края осуществляет полномочия в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. На сегодня в сферу деятельности по промышленному рыболовству вовлечено 37 предпринимателей, а также образован рыбохозяйственный совет Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

