В магазинах «БМПК» в Улан-Удэ продавалась просроченная крупа

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Имеет место фальсификация деклараций



В ООО «Бурятская мясоперерабатывающая компания» в Улан-Удэ в магазинах торговой сети выявили нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.



На момент проверки отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность 18 партий реализуемой крупы.



- Выявлено недостоверное декларирование продукции, имеет место фальсификация деклараций, - сообщили в управлении Россельхознадзора.



Также установлено, что горох шлифованный введён в оборот с истекшим сроком хранения.



В отношении ответственных должностных лиц были возбуждены административные дела по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ.



ООО «БМПК» выдано предписание об утилизации крупы с истекшим сроком хранения и о предоставлении действующих деклараций на крупы, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



