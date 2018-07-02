Имеет место фальсификация деклараций
В ООО «Бурятская мясоперерабатывающая компания» в Улан-Удэ в магазинах торговой сети выявили нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.
На момент проверки отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность 18 партий реализуемой крупы.
- Выявлено недостоверное декларирование продукции, имеет место фальсификация деклараций, - сообщили в управлении Россельхознадзора.
Также установлено, что горох шлифованный введён в оборот с истекшим сроком хранения.
В отношении ответственных должностных лиц были возбуждены административные дела по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ.
ООО «БМПК» выдано предписание об утилизации крупы с истекшим сроком хранения и о предоставлении действующих деклараций на крупы, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В магазинах «БМПК» в Улан-Удэ продавалась просроченная крупа
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