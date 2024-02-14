В Улан-Удэ военный получил внушительный штраф за кражу айфона





Военного признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа размером в 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил, сообщили в официальном telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.



Недавно перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий из Бурятии. Против него возбудили уголовное дело за кражу.Как выяснилось, мужчина украл мобильный телефон iPhone 12 у своей знакомой. Произошло это после совместного употребления алкоголя.