В Улан-Удэ военный получил внушительный штраф за кражу айфона

Ему придётся раскошелиться на 100 тысяч рублей
Недавно перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий из Бурятии. Против него возбудили уголовное дело за кражу.
Как выяснилось, мужчина украл мобильный телефон iPhone 12 у своей знакомой. Произошло это после совместного употребления алкоголя.
Военного признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа размером в 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил, сообщили в официальном telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
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