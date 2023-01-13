На помощь людям пришли спасатели
В четверг, 12 января, на озере Байкал в Баргузинском районе Бурятии под лёд провалился снегоход. Для оказания помощи около семи часов вечера выехали спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда.
В 20:00 в 2 км от берега были спасены и доставлены в посёлок Усть-Баргузин три человека.
В результате происшествия никто не пострадал, сообщил в ГУ МЧС по Бурятии.
На Байкале в Бурятии под лёд провалился снегоход
Происшествия, Фото:
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