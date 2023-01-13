На Байкале в Бурятии под лёд провалился снегоход

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На помощь людям пришли спасатели



В четверг, 12 января, на озере Байкал в Баргузинском районе Бурятии под лёд провалился снегоход. Для оказания помощи около семи часов вечера выехали спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда.



В 20:00 в 2 км от берега были спасены и доставлены в посёлок Усть-Баргузин три человека.



В результате происшествия никто не пострадал, сообщил в ГУ МЧС по Бурятии.





