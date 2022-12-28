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Злоумышленники атакуют аккаунты жителей Бурятии в мессенджерах

Злоумышленники атакуют аккаунты жителей Бурятии в мессенджерах
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Взломщики рассылают шок-контент в популярных мессенджерах

В центре управления регионом (ЦУР) Бурятии предупредили об атаке на аккаунты жителей республики в WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) и Telegram. 

- Злоумышленники получают контроль над мессенжерами и начинают рассылать по списку контактов различные фейки, выдавая их за достоверную информацию из проверенных источников, – сообщает «Бурятия-инфо 24/7» со ссылкой на ЦУР. – Если кто-то из списка ваших контактов – друг или родственник – вдруг прислал какой-то «шокирующий» материал, снабдив его нехарактерным для себя комментарием, следует позвонить этому человеку по обычной телефонной связи и проверить, пишет он сам или от его имени действуют взломщики.

Пользователей и самих призывают быть осторожнее.

- Не открывайте подозрительные ссылки с незнакомых номеров и не вводите свои данные на ресурсах, которым не доверяете полностью, – подчеркнули в ЦУР.

мессенджеры

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