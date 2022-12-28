Злоумышленники атакуют аккаунты жителей Бурятии в мессенджерах

Взломщики рассылают шок-контент в популярных мессенджерах





В центре управления регионом (ЦУР) Бурятии предупредили об атаке на аккаунты жителей республики в WhatsApp () и Telegram.- Злоумышленники получают контроль над мессенжерами и начинают рассылать по списку контактов различные фейки, выдавая их за достоверную информацию из проверенных источников, – сообщает «Бурятия-инфо 24/7» со ссылкой на ЦУР. – Если кто-то из списка ваших контактов – друг или родственник – вдруг прислал какой-то «шокирующий» материал, снабдив его нехарактерным для себя комментарием, следует позвонить этому человеку по обычной телефонной связи и проверить, пишет он сам или от его имени действуют взломщики.Пользователей и самих призывают быть осторожнее.- Не открывайте подозрительные ссылки с незнакомых номеров и не вводите свои данные на ресурсах, которым не доверяете полностью, – подчеркнули в ЦУР.