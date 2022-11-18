Житель Иркутской области спас бабушку из горящего дома

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

После этой истории молодой человек, возможно, будет трудиться пожарным



15 ноября в доме на улице Руднева в городе Шелехов Иркутской области произошёл пожар. На момент прибытия пожарных кровля дома была охвачена огнём, шёл сильный дым из окон.



По словам очевидцев, до приезда пожарных из горящего дома была спасена пожилая женщина. Героем оказался 23-летний житель села Хомутово Ильая.



В тот вечер молодой человек находился в гостях в доме по соседству.



- Прощался с девушкой и уже сел за руль автомобиля, и тут она заметила языки пламени и клубы густого дыма. Я выскочил из машины, побежал в сторону того дома. Возле ограды увидел рыдающую кричащую женщину, она повторяла: «Там бабушка, она сгорит, сгорит…». В ограде были люди, они собирались разбить окно той комнаты, где находилась пожилая женщина. Я взял у них молоток, крикнул, чтобы от окна все отошли, боялся, что осколками может кого-нибудь поранить. За окном были занавески - они защитили от острых стёкол, их остатки мы обломали, чтобы я смог залезть внутрь. Задымление было сильным. Чтобы не надышаться угарным газом натянул на лицо воротник водолазки, стал звать бабушку. Она откликнулась. Я пригнулся и пошёл на голос. Протянул руку, женщина за неё уцепилась. В дыму я разглядел газовый баллон, поэтому действовал быстро. Бабушку донёс до окна - её приняли с улицы мужчины. Следом выскочил сам. Мы от дома спешно отошли – боялись, что рванёт, - рассказал Илья.



Навстречу уже бежали пожарные. Илья предупредил их о газовом баллоне. А пострадавшую посадили в автомобиль, где она дожидалась скорую помощь.



Илья уехал в Иркутск, а через несколько дней, когда вновь приехал в Шелехов, заглянул к погорельцам. Встретил его мужчина, искренне поблагодарив за спасение родственницы. Рассказал, что пожар начался с морозильной камеры, которая находилась на террасе дома. От неё огонь начал быстро распространяться, ушёл на кровлю, но его оперативно потушили.



Бабушку тогда осмотрели врачи – её состояние было удовлетворительным, сейчас она восстанавливается после произошедшего. Вернётся в дом, когда его просушат и закончат ремонт.



На вопрос, как Илья решился на этот поступок, он ответил: «Действовал на автомате, осознание того, что произошло, пришло позднее…»



У Ильи 14 ноября был день рождения. И теперь друзья подшучивают, что в тот день в нём «родился» пожарный.



- Молодой человек, прошедший службу в армии и работающий сейчас автомехаником, мечтал быть огнеборцем. Руководство Главного управления МЧС России по Иркутской области приняло решение рассмотреть кандидатуру Ильи на эту должность. Ведь отважных парней, способных в критический момент действовать решительно и грамотно, рады приветствовать в пожарном братстве! – сообщили в пресс-службе ведомства.



За мужество и отвагу, проявленные на пожаре в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Илья будет представлен к награде ведомственным знаком отличия МЧС России. А 18 ноября в музее Главного управления герою вручили благодарственное письмо и ценный подарок и ещё раз поблагодарили за спасение человеческой жизни.



